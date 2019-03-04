Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "Şubatta ihracat genel ticaret sistemine göre 14 milyar 312 milyon dolar" dedi.



Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ayında dış ticaret 1,8 milyar dolar açık verdi.

Şubat ayında ihracat GTS'ye göre 14 milyar 312 milyon dolar oldu.

ÖTS'ye göre şubat'ta ihracat 13,6 milyar dolar oldu.

ÖTS'ye göre şubatta ithalat 15,79 milyar dolar oldu.

GTS'ye göre şubatta ithalat 16,16 milyar dolar.

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