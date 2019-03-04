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  • 04.03.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 11:59

'dan açıklama: Rekor kırdık

, şubat ayı rakamlarını açıkladı. , "Şubatta genel ticaret sistemine göre 14 milyar 312 milyon dolar" dedi.

, şubat ayı rakamlarını açıkladı. , "Şubatta genel ticaret sistemine göre 14 milyar 312 milyon dolar" dedi.

Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ayında dış ticaret 1,8 milyar dolar açık verdi.

Şubat ayında ihracat GTS'ye göre 14 milyar 312 milyon dolar oldu.

ÖTS'ye göre şubat'ta ihracat 13,6 milyar dolar oldu.

ÖTS'ye göre şubatta ithalat 15,79 milyar dolar oldu.

GTS'ye göre şubatta ithalat 16,16 milyar dolar.

Ayrıntılar geliyor...

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