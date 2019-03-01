Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız."
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