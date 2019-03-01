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  • 01.03.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 18:26

açıkladı: rezervleri 100 milyar doları geçti

haberine göre sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." dedi.

Twitter'dan, rezerv açıklamasında bulundu. Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin son 6 ayda 16 milyar dolar artışla 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkıldığını ifade eden Bakan Albayrak; dengelenme döneminin her alanda etkisini gösterdiğine vurgu yaptı.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;
"Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı"

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