Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan, Merkez Bankası rezerv açıklamasında bulundu. Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin son 6 ayda 16 milyar dolar artışla 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkıldığını ifade eden Bakan Albayrak; dengelenme döneminin her alanda etkisini gösterdiğine vurgu yaptı.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

"Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı"