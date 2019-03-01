Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Forbes Türkiye'nin yayınladığı en zengin 100 Türk listesinde son beş yıldır listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengini oldu. Listenin açıklanmasının ardından Erman Ilıcak'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında ve nereli? İşte Erman Ilıcak'ın hayat hikayesi...

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak 1967 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarını Malatya ve Ankara arasında geçiren Ilıcak, lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde tamamladı. İş hayatına öürencilik yıllarında başlayan Ilıcak, 1993'de Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding'i kurdu. Halen Rönesans Holding'in Başkanlığını yürüten Ilıcak, Ekovitrin tarafından 2014 yılında "Yılın İş Adamı" seçildi

Forbes Türkiye'nin 2017 yılında hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2.3 milyar dolar servetiyle 5. sırada yer alan Erman Ilıcak, 2019 yılı listesine göre ise son beş yıldır listenin zirvesinde yer alan Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengini oldu.

2019 Forbes 100 llistesine göre, Erman Ilıcak'ın serveti 3.8 milyon dolar olarak açıklandı.