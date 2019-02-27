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  • 27.02.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 12:11

Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması: O başvuruları kabul etmeyeceğiz

Çevre ve , "1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Hükümet uyardı! O başvuruları kabul etmeyeceğiz

Çevre ve , imar barışı ile ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

İşte Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

(Peribacaları bölgesindeki yapıların yıkılması) Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının...

(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni alması) Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz."

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