Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) "KOBİ TEKNOYATIRIM- KOBİ
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" yenilenerek destek başvurularına açıldı. Teknolojinin tabana yayılması, ihracatın artırılması hedefiyle yürütülen program ile KOBİ'lere 5 milyon liraya varan destek verilecek. Program kapsamında Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi desteklenecek. Çağrı esaslı olmayan program, yıl boyunca sürekli başvuruya açık olacak. Program şartlarını taşıyanlar her zaman başvuru yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabilecek.
KİMLER BAŞVURACAK?
KOBİ TEKNOYATIRIM programı ile düşük teknoloji ve orta-düşük teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 bin, orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar ise 5 milyon liraya kadar desteklenecek. Programa en az 1 yıldır faaliyette olan, en çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesinin tamamlandığını gösterir belgelerden birine sahip olan, prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış KOBİ'ler başvurabilecek.
5 ALANDA DESTEK
Program kapsamında sağlanan destekler ve destek oranları şöyle:
● Makine-teçhizat: Destek oranı yüzde 100 (Yüzde 60 geri ödemesiz + yüzde 40 geri ödemeli). Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilir.
● Üretim hattı tasarım giderleri desteği: Yüzde 60 geri ödemesiz.
● Yazılım giderleri desteği: Yüzde 60 geri ödemesiz.
● Eğitim ve danışmanlık desteği: Yüzde 60 geri ödemesiz.
● Tanıtım-pazarlama giderleri desteği: Yüzde 60 geri ödemesiz.
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" yenilenerek destek başvurularına açıldı. Teknolojinin tabana yayılması, ihracatın artırılması hedefiyle yürütülen program ile KOBİ'lere 5 milyon liraya varan destek verilecek. Program kapsamında Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi desteklenecek. Çağrı esaslı olmayan program, yıl boyunca sürekli başvuruya açık olacak. Program şartlarını taşıyanlar her zaman başvuru yapabilecek. Destek almaya hak kazananlar, talep etmeleri halinde yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabilecek.
KİMLER BAŞVURACAK?
KOBİ TEKNOYATIRIM programı ile düşük teknoloji ve orta-düşük teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 bin, orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar ise 5 milyon liraya kadar desteklenecek. Programa en az 1 yıldır faaliyette olan, en çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesinin tamamlandığını gösterir belgelerden birine sahip olan, prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış KOBİ'ler başvurabilecek.
5 ALANDA DESTEK
Program kapsamında sağlanan destekler ve destek oranları şöyle:
● Makine-teçhizat: Destek oranı yüzde 100 (Yüzde 60 geri ödemesiz + yüzde 40 geri ödemeli). Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilir.
● Üretim hattı tasarım giderleri desteği: Yüzde 60 geri ödemesiz.
● Yazılım giderleri desteği: Yüzde 60 geri ödemesiz.
● Eğitim ve danışmanlık desteği: Yüzde 60 geri ödemesiz.
● Tanıtım-pazarlama giderleri desteği: Yüzde 60 geri ödemesiz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.