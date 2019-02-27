Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat sürdü.



Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.





GÖRÜŞME SONRASI ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük." ifadelerini kullandı.