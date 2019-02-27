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  • 27.02.2019 20:05
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 20:29

Bakan Albayrak: ile ekonomik işbirliğini artırmayı konuştuk

Başkanı ’ın Kıdemli Danışmanı Jared bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilen Kushner ile yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı da katıldı. Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Albayrak duyurdu: Kushner ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı 'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared 'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat sürdü.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı da hazır bulundu.

GÖRÜŞME SONRASI ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük." ifadelerini kullandı.


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