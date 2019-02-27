İŞKUR, Gençlik ve Spor Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapıyor. Personellerin 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olacak. Şimdi birçok kişi İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için kura çekimi bugün yapılacak. Peki, İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB kura sonuçları ekranı...

İŞKUR GSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi için birçok kişi merakla bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekim yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinden 27 Şubat saat 10.00 olarak duyurulmuştu.

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Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Belirlenen adaylar "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri de bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

KURA ÇEKİMİ SONRASI SÖZLÜ SINAV AŞAMASINA GEÇİLECEK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.



Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

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İŞTE ALIM YAPILACAK KONTENJANLAR...

Temizlik Görevlisi en az İlköğretim: 730 kişi alınacak

Cankurtaran --- En az İlköğretim mezunu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az Bronz Cankurtaran Belgesi sahibi olmak --- 165 kişi alınacak

Mekaniker (Pedallı Araçlar) --- En az İlköğretim mezunu: Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş Teknik Eleman belgesine sahip olmak --- 16 kişi alınacak

Otobüs Kaptanı (Şoförü) --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: D sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip olmak 37 kişi alınacak

Aşçı Yardımcısı --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 40 kişi alınacak

Garson (Servis Elemanı)--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 18 kişi alınacak

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 9 kişi alınacak

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 16 kişi alınacak

Makine Teknikeri--- Ön Lisans Üniversitelerin Makine - Motor - Mekatronik Bölümlerinden birinden mezun olmak 31 kişi alınacak

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri--- Ön Lisans Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak 22 kişi alınacak

Aşçı--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 30 kişi alınacak

Elektrik Tesisatçısı (Bina) --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak 73 kişi alınacak

Güvenlik Görevlisi--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 465 kişi alınacak

Havuz Suyu Operatörü--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: MEB Onaylı Havuz Suyu Operatörü Sertifikasına Sahip Olmak 33 kişi alınacak

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak ve

MEB Onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip olmak 128 kişi alınacak