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  • Son Güncelleme: 27.02.2019 15:52

Trump'ın damadı ve başdanışmanı 'da

Başkanı 'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı 'ya geldi. ABD yetkilileri güvenlik önemleri altında Kushner'i, Esenboğa Havaalanı Kargo bölümünden çıkardı.

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