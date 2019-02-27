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  • 28.02.2019 07:06
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 07:06

İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği kararı 'de

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik kararı, 'de yer aldı. Buna göre, laşma ve Dayanışma Vakıflarınca düzenli yapılan yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk vatandaşı hak sahiplerine elektrik tüketim desteği verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç sahibi hanelere...

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik tüketim desteği verilmesi amaçlanıyor.

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