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ye 2020 lira 400 lira desteği

İşbaşı Eğitim Programları’na katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, hem günlük 77,70 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor.

Anneye 2020 lira maaş 400 lira kreş desteği
İŞKUR tarafından sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları'na katılan ler, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca cep harçlığı da ödeniyor. Halen katılanlara günlük 77,70 lira veriliyor. Böylece anneler, hem iş tecrübesi kazanıyor hem de ayda (26 gün üzerinden) 2 bin 420 lira ödeme alabiliyor. Annelerin işbaşı eğitimi sırasında Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.



ENGELLİ ANNESİNE ERKEN EMEKLİLİK
600 bin engelli annesine erken emeklilik kapısı açıldı. Engelli annelerinin prim ödeme gün sayılarına dörtte bir oranında ilave edilirken, 10 yıl çalışması olanlar 12.5 yıl çalışmış sayılıyor. Yıpranmaya tabi işte çalışan annelere ayrıca fiili hizmet süresi zammı hakkı bulunuyorsa, ilave edilecek

HAZAL ATEŞ

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