İhtiyaç kredisi vadesi ne kadar olacak? BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben açıkladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ihtiyaç kredisine ilişkin detayları vatandaşlarla paylaştı. BDDK Başkanı Akben'in açıklamasının ardından birçok kişi ihtiyaç kredilerine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, İhtiyaç kredisi vadesi ne kadar olacak? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için derledik.

İHTİYAÇ KREDİSİ VADESİ NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlar BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in açıklamalarının ardından konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, ihtiyaç kredi vadesi ne kadar olacak? İşte kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi vadesi ne kadar sürede ödenecek sorusuyla ilgili detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartları ve bireysel tüketici kredilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kredi kartlarında taksit sınırını ve bireysel tüketici kredilerinde vadeleri uzatma yönünde çalışma yapıldığını belirten Akben, söz konusu çalışmanın bireysel tüketicilerin elini rahatlatmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE VADE NE KADAR OLACAK?

Akben, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişik yapıldığında ihtiyaç kredilerinde vadenin 36 aydan 60 aya çıkacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Halihazırda 6 ay olan bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesini 12 ay olarak yeniden düzenliyoruz. Banka kredilerinde vadelerde yapacağımız değişiklik finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için de aynen geçerli olacak.

KREDİ KARTI VADESİ NE KADAR OLACAK?

Kredi kartlarında taksit sınırında yapacağımız düzenleme ile bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6'dan 12'ye yükselecek.

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak. Kurumsal kredi kartlarında tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkacak."

Akben, daha önce yaptıkları düzenleme ile tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabildiğini anımsattı.