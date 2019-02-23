Dünyada İsviçre, Japonya, Malta, Estonya, Slovenya ve Singapur gibi ülkeler blockchain ve kripto paralar konusunda oldukça hızlı adımlar atıyor. Birçok ülke ise henüz bu 'gri' sayılabilecek alana temkinli yaklaşıyor. AB, Rusya ve Türkiye bu ülkeler arasında. Temkinli de olsalar henüz bu ülkeler arasında 'yasak' koyan yok. Bu ülkelerdeki ekonomiyi düzenleyen kurumlar da izleme evresinde. Ancak tünelin ucundaki ışık da biraz biraz kendini göstermeye başlıyor.
2020 yılında kripto düzenlemesi gelebilir
Kripto paraları izleme aşamasında olan Avrupa’nın önümüzdeki yıl başında bir düzenleme getireceğini söyleyen BtcTurk CEO’su Güneri, “Türkiye’de de 2020’de bu alanda düzenleme gelebilir” dedi.
Dünyada İsviçre, Japonya, Malta, Estonya, Slovenya ve Singapur gibi ülkeler blockchain ve kripto paralar konusunda oldukça hızlı adımlar atıyor. Birçok ülke ise henüz bu 'gri' sayılabilecek alana temkinli yaklaşıyor. AB, Rusya ve Türkiye bu ülkeler arasında. Temkinli de olsalar henüz bu ülkeler arasında 'yasak' koyan yok. Bu ülkelerdeki ekonomiyi düzenleyen kurumlar da izleme evresinde. Ancak tünelin ucundaki ışık da biraz biraz kendini göstermeye başlıyor.
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