Sebze internetten

ve sebze üzerindeki fiyat oyununu bozmak için harekete geçen hükümetinüzerinden kurduğu e-tanzim sistemi vatandaştan tam not aldı. İnternet ten verdikleri siparişlerin kendilerine hızlı ve kaliteli şekilde ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmek için vatandaşların ePttAVM.com'un çağrı merkezlerini telefon yağmuruna tuttuğu öğrenilirken; tüketicilerin "Çok hızlı geldi, güzel paketlenmiş, elinize sağlık" sözleriyle memnuniyetini dile getirdiği öğrenildi.Vatandaşa ulaştırılan meyvesebze için küçük bir kargo ücreti alınırken, sipariş miktarı arttıkça ücretin de düştüğü öğrenildi. Vatandaş lehine geliştirilen kargo ücreti modellemesine göre; internetten verilen sipariş miktarı arttıkça kilo başı kargo ücreti o kadar düşecek. Örneğin; vatandaş 5 kilogram ürün sipariş ettiğinde kilogram başı, toplamdakargo ücreti ödenirken; bu rakam 10 kiloluk siparişlerde kilogram başıher bir üründen 3'er kilogram alıp toplamda 8 ürün için 24 kilogram sipariş verildiğinde ise kilogram başı

Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar da tanzim satış istiyor. Kumkapı Balık Hali'nde çalışan balıkçı Kemal Sümbül, "Fiyatlar yüksek. Birkaç nedeni var. Birinci nedeni bilinçsiz avlanma, ikincisi ise borsacılık. Aynı sebze ve meyvede olduğu gibi 4-5 kişinin elinde bu. Piyasaya malı sürmüyorlar. Tek tek sürüyorlar. Tanzim satışın balık için de yapılması yararlı olur" dedi. Balıkçı Ahmet Çetin de "Aracılar var. Sebzemeyve işinde vatandaş nasıl rahatlatıldıysa, balık işinde de güzel olur" diye konuştu.