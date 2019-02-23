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  • 23.02.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 11:52

Sanayi ve : Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik

Sanayi ve , "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik." dedi.

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