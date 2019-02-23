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  • 23.02.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 09:22

son dakika: 23 Şubat Cumartesi gram altın, çeyrek altın, ne kadar oldu?

haftayı nasıl kapattı? Küçük miktarlar ile yatırım yapmaya uygun olması sebebiyle tercih edilen altının gram fiyatı, dünkü kapanışta 0,39 düşüşle 227,70 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 23 Şubat güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu, sorusu yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yatay seyrini sürdüren altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.330,15 dolardan işlem görüyor. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalarak 226 bin 870 liraya geriledi. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI
227,10
227,25

ÇEYREK ALTIN FİYATI
363,36
371,55

YARIM ALTIN FİYATI
724,44
743,10

TAM ALTIN FİYATI
1.498,84
1.536,19

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