Altın fiyatları ne kadar oldu, sorusu yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yatay seyrini sürdüren altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.330,15 dolardan işlem görüyor. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalarak 226 bin 870 liraya geriledi. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

227,10

227,25

ÇEYREK ALTIN FİYATI

363,36

371,55

YARIM ALTIN FİYATI

724,44

743,10

TAM ALTIN FİYATI

1.498,84

1.536,19