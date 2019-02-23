

2012 yılında kurulan ePttAVM.com son günlerde sıklıkla ziyaret ediliyor. Meyve ve sebzede fiyat artışlarını önlemek amacıyla hayata geçirilen tanzim satışları yapılmasının ardından e-tanzim uygulamasının başlaması ile birlikte e-PttAVM adeta üye patlaması yaşıyor. E-Tanzim ile birlite 2,5 milyonu aşan e-PttAVM'ye her gün 5 ile 10 bin yeni üyenin kayıt olduğu bildirildi.

Birçok ürünün yer aldığı e-PttAVM.com'da en çok satılan ürünlerin başında sebze ve meyve geliyor. Şu an Ankara ve İstanbul'da başlayan e-tanzim uygulaması ile birlikte satışlar günlük olarak 7 tona ulaştı. ePttAVM aracılığıyla verilen hizmet kapsamında İstanbul'daki günlük satış 5 tonu bulurken, Ankara'daki meyve sebze satışı da 2 ton civarında oldu.

SOĞUK DEPO ZİNCİRİ KURULACAK

Yapılan çalışmalarda PTT bünyesinde soğuk hava depolarının kurulmasının yanı sıra soğuk zincirin en önemli ayaklarını oluşturan araç alımlarının da planlandığı kaydedildi.

KARGODA ÇOK AL AZ ÖDE MODELİ

Vatandaşa ulaştırılan meyve-sebze için küçük bir kargo ücreti alınırken, burada verilen sipariş miktarı arttıkça kargo ücretinin de düştüğü öğrenildi. Vatandaş lehine geliştirilen kargo ücreti modellemesine göre internetten verilen sipariş miktarı arttıkça kilo başı kargo ücreti o kadar düşecek. Örneğin vatandaş 5 kilogram ürün sipariş ettiğinde kilogram başı 70-80 kuruş toplamda ise 3.7 lira kargo ücreti ödenirken, bu rakam 10 kiloluk siparişlerde kilogram başı 50 kuruşa, her bir üründen 3'er kilogram alıp toplamda 8 ürün için 24 kilogram sipariş verdiğinde ise kilogram başı kargo ücreti 20-30 kuruşlara kadar düşecek.

14.00'A KADAR VERİLEN SİPARİŞLER AYNI GÜN ULAŞIYOR

İnternet üzerinden Ankara'da günlük 2 ton, İstanbul'da ise günlük 5 ton sipariş alındığı öğrenilirken, her iki ilde de saat 14.00'a kadar verilen siparişlerin aynı gün, sonraki saatlerde verilen siparişlerin ise büyük çoğunlukla sonraki gün sipariş sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

BİR EVDEN EN FAZLA 2 KULLANICI ALABİLECEK

Siparişlerde adres bazlı bir çalışmanın da başlatıldığı, ürünlerde uygulanan 3 kilogram limitini aynı evden farklı kullanıcı adıyla aşmaya çalışanlara karşı sistem geliştirildiği de öğrenildi. Buna göre aynı adresten gelen günlük siparişlerde en fazla 2 kullanıcıya kadar izin verildiği yani toplamda her üründen 3'er kilogram sipariş verilen bir eve en fazla 48 kilograma kadar ürün götürüldüğü öğrenildi. Burada adres ve kredi kartı kontrolü ile tespit yapıldığı kaydedildi.