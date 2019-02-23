Kartal'da çöken bina ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem Türkiye'deki riskli binaları da yeniden gündeme getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde belediyelere gönderdiği genelgeyle üç ay içerisinde riskli binaların bakanlığa bildirilmesi istenmişti. Yıkım 60 günde yapılacak. Kat maliklerinin yüzde 80'i isterse bina güçlendirilebilecek. Riskli binalar nasıl belirlenecek? İşte ayrıntılar...