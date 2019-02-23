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  • 23.02.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 13:15

Hangi kriterlere bakılıyor?

'da 21 kişinin can verdiği apartmanının çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir adım attı.Bakan imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi. Peki Hangi kriterlere bakılıyor? İşte tüm merak edilenler...

Kartal'da çöken bina ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem Türkiye'deki riskli binaları da yeniden gündeme getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde belediyelere gönderdiği genelgeyle üç ay içerisinde riskli binaların bakanlığa bildirilmesi istenmişti. Yıkım 60 günde yapılacak. Kat maliklerinin yüzde 80'i isterse bina güçlendirilebilecek. Riskli binalar nasıl belirlenecek? İşte ayrıntılar...

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