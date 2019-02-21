KDV iadesi nasıl alınır? Aranan şartlar neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün KDV iadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak. Yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Şimdi birçok vatandaş KDV iadesi nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KDV iadesi için aranan şartlar neler? İşte KDV iadesine dair merak edilen detaylar...

KDV İADESİ NASIL ALINIR?

KDV iadelerine ilişkin Resmi Gazete kararı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise konuyu açıklayıcı grafikle Twitter'da paylaştı. Bakan Albayrak, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. Peki, KDV iadeleri nasıl alınacak? İşte detaylar...

Bazı şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri, aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla "KDVİRA" sistemi tarafından sorgulanacak. Sorgulama sonucunda üretilen "KDV İadesi Ön Kontrol Raporu"na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

KDV İADESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Tebliğde, söz konusu düzenlemeden yararlanacak mükellefler için aranacak şartlar ise şöyle sıralandı: "En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması ile daha önceki bazı iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekecek."