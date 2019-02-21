Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli binlerce hayvan yetiştiricisine müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli 2018 yılına ait buzağı desteklemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli'nin açıklamalarının ardından binlerce hayvan yetiştiricisi, buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, buzağı desteklemesi kimlere verilecek? İşte detaylar...

BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamalarla, buzağı desteklemelerinin ne zaman ödeneceğine dair detayları vatandaşlarla paylaştı. Pakdemirli, 2018 yılı 1. dönem buzağı desteklemelerinin yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre, yarından itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, "448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek." ifadesini kullandı.

2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemelerinin yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 1 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 8 Mart 2019'da yapılacak. 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde, 448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kaydetti.

HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Pakdemirli, 2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde 448 bin yetiştiricinin 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödeneceğini bildirerek, çiftçilere hayırlı olsun dileklerini iletti.