Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu? 2019 staj sigortasında son durum nedir?

Sigorta başlangıç tarihinin emeklilikle yakından ilgisi vardır. Emekli maaşını ve ne zaman emekli olunacağını büyük oranda etkileyen sigorta primleri konusunda merak edilen bir ayrıntı vardır. Staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmadığı en önemli sorulardan biridir. Lise ya da üniversitede yapılan stajlarda sigortası ödenen kişiler bu sorunun cevabını arıyor. Gündemde sıkça araştırılan staj sigortası ile ilgili merak edilen tüm detyaları haberimizde derledik.



STAJ SİGORTASI EMEKLİLİĞİ ETKİLİYOR MU?





Çalışma hayatından önce staj yapan kişilere de sigorta yapılır. Bu sigortanın kapsamı ise meslek hastalığı ve iş kazalarını içerir. Yani staj sigortasında primler bu amaçla ödendiğinden emeklilikle ilgili bir prim ödemesi yapılmadığından fayda sağlamaz. Yani emeklilik için prim gün sayısı hesaplanırken staj sigortası dahil edilmez. Bu nedenle emekliliğini hesaplayan vatandaşların da resmi çalışma hayatına başladıktan sonraki sigorta tarihi baz alınarak hesaplama yapması doğru sonuca ulaştırır.