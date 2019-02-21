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10 günde iadesi

10 günde KDV iadesi
İş dünyasının uzun süredir beklediği alacağı konusunda önemli bir adım daha atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu KDV iadelerinde çok daha hızlı ödenmesini sağlayacak sistemle yeni KDV iade taleplerinin yarısı 10 gün içinde ödenecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2019 sonrası ihracattan kaynaklanan alacaklar için geçerli olacak. Hazine ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

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