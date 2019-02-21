İş dünyasının uzun süredir beklediği KDV alacağı konusunda önemli bir adım daha atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu KDV iadelerinde çok daha hızlı ödenmesini sağlayacak sistemle yeni KDV iade taleplerinin yarısı 10 gün içinde ödenecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2019 sonrası ihracattan kaynaklanan alacaklar için geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
10 günde KDV iadesi
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