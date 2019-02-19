Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.02.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 11:49

Hükümet için de harekete geçti! Fiyatı sürekli yükseliyordu

Dolar bahanesiyle üstüne zam yapılan damacana lara indirim beklerken zam gelmesi sonrası hükümet harekete geçti. Hükümet, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da alma kararı verdi.

Hükümet o ürün için de harekete geçti!

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sonrası doların 7,21 TL'ye kadar çıkmasını bahane ederek damacana fiyatlarına yüzde 70'e varan yapan firmalar hem doların düşmesine hem de tavan fiyat uygulamasına rağmen fiyatlara indirim yapmadıkları gibi üstüne bir de zam yaptılar.

Damacana su fiyatlarının 15 TL'yi geçmesi sonrası hükümet sebze ve meyve de olduğu gibi geçti. Fiyat artışlarını takibe alan bakanlık, pazara hakim firmalardan zamların gerekçelerine dair bilgi ve belge isteyecek.

TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GÖRE SU FİYATLARI
19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,
19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,
10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,
5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira
1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira
0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira
0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira
0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira
0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira
180 cc bardak su (60 adet) 12 lira
200 cc bardak su (60 adet) 12 lira
250 cc bardak su (40 adet) 11 lira
300 cc bardak su (40 adet) 11 lira
20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira
24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriHükümet su için de harekete geçti! Fiyatı sürekli yükseliyordu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar