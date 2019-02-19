Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sonrası doların 7,21 TL'ye kadar çıkmasını bahane ederek damacana su fiyatlarına yüzde 70'e varan zam yapan firmalar hem doların düşmesine hem de tavan fiyat uygulamasına rağmen fiyatlara indirim yapmadıkları gibi üstüne bir de zam yaptılar.

Damacana su fiyatlarının 15 TL'yi geçmesi sonrası hükümet sebze ve meyve de olduğu gibi geçti. Fiyat artışlarını takibe alan bakanlık, pazara hakim firmalardan zamların gerekçelerine dair bilgi ve belge isteyecek.

TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GÖRE SU FİYATLARI

19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,

19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,

10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,

5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira

1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira

0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira

0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira

0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira

0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira

180 cc bardak su (60 adet) 12 lira

200 cc bardak su (60 adet) 12 lira

250 cc bardak su (40 adet) 11 lira

300 cc bardak su (40 adet) 11 lira

20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira

24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira