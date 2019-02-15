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Markette tanzim oyunu

ve ’da açılan tanzim satış noktaları ile zincir marketler indirim düğmesine bastı. Etiketler tanzim fiyatlarına çekildi. Ancak diğer illerde fahiş fiyatlar devam etti...

Marketlerdeki fahiş fiyatlar üzerine devreye giren hükümet, ucuzluğun yolunu tanzim satış ile açtı. Vatandaş, bu noktalardan hesaplı fiyata sebzemeyveye ulaşmaya başladı. İstanbul ve Ankara'da başlayan tanzim satış sonrası raf etiketlerini apar topar değiştiren zincir marketlerin foyası ortaya çıktı. ve 'da fiyatları hızla tanzim ayarına çeken zincir marketler, bu iki il dışındaki şubelerinde ürünleri yüksek fiyatlardan satmayı sürdürüyor.



Örneğin; 'de 1 kilo salatalık 7.49, biber 7.90, domates 6.99, soğan 5.70, patates 4.85 liradan satılmaya devam ediyor. Benzer fiyatların diğer illerde de uygulandığı belirtiliyor. Zincir marketlerin fiyatlarını sadece İstanbul ve Ankara'da tanzim satış fiyatlarına çekmesi, bu illerin dışında yaşayan vatandaşların da tepkisine neden oldu. 'Ucuz patates için İstanbul'a mı gidelim?' diyen vatandaşlar, İstanbul ve Ankara'daki uygulamayı şov olarak niteledi.

BETÜL ALAKENT

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