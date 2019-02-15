Fransız üretici Airbus'ın bir süredir talep sorunu yaşadığı dünyanın en büyük ticari yolcu jeti A380 serisinden kötü haber geldi. Çift katlı, 835 yolculu uçağın en büyük müşterisi Emirates, 163 adetlik siparişini 123'ye düşürdüğünü açıkladı. Dubai merkezli şirketin kararı üzerine Airbus, A380 programına 2021'de teslim edeceği son parti jetlerin ardından son vereceğini açıkladı. Airbus, 3.500 kişiyi işten çıkartabilir.
- Ekonomi
- 15.02.2019
- Gazete
A380’in fişini çektiler
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