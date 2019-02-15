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’in fişini çektiler

Fişini çektiler
üretici 'ın bir süredir talep sorunu yaşadığı dünyanın en büyük ticari yolcu jeti serisinden kötü haber geldi. Çift katlı, 835 yolculu uçağın en büyük müşterisi , 163 adetlik siparişini 123'ye düşürdüğünü açıkladı. Dubai merkezli şirketin kararı üzerine Airbus, A380 programına 2021'de teslim edeceği son parti jetlerin ardından son vereceğini açıkladı. Airbus, 3.500 kişiyi işten çıkartabilir.

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