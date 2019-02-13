İstanbul ve Ankara'da açılan tanzim satış noktaları vatandaşın akınına uğradı. Hal fiyatları ile aynı olan ürünler, vatandaşın yüzünü güldürdü. Market ve pazarlar ise ürün satacak kimseyi bulamayınca, indirimin fitilini ateşledi ve ürün etiketlerini tanzim satış fiyatlarına çekti. İlk etapta 7 ürünle başlayan tanzim satışlarda, ürün sayısının artırılacağının açıklanması da marketlerdeki indirimi artırdı. Birçok market kur bahanesiyle yüzde 200'lere varan, kurdaki gerileme ile de bir türlü geri çekemediği zamlarında indirime gitti. Vatandaşı canından bezdiren taze sebze ve meyve fiyatlarının etiketleri bir çırpıda değiştirildi. Kimi marketlerde üretici tüketici arasındaki 8 kata varan fiyat farkları tarih oldu. İndirimler marketlerdeki pek çok ürüne sıçradı. Marketler deterjandan bakliyata, yumurtadan peynire pek çok üründe indirim yaptı. Tanzim satışlar daha ilk günlerinden piyasaya çeki-düzen vermeye başladı.
Taksim Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktası büyük ilgi görürken; vatandaşlar, "Büyük bolluk, ne güzellik. Millet bol bol yiyecek. Her yere kurulacak bunlardan. Fiyatlardan memnunum. Bedava. Aynı yaz fiyatları gibi" diyerek, yetkililere teşekkür etti.
HAL İLE AYNI
Tanzim satışlardaki sebze ve meyve fiyatları, hal fiyatlarıyla aynı. Etiketlerde yazan rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak ayı ortalamalarından yüzde 50 daha ucuz. Halde kilosu 3 lira olan domates, İstanbul'daki tanzim satış noktasında 4 lira, Ankara'daki tanzim satış noktasında ise 3 liraya satılıyor. Yine satış fiyatı halde 3.7 lira, pazarda 7 lira olan salatalığın İstanbul'daki tanzim satış noktasındaki fiyatı 4.5 lira, Ankara'da 4 lira seviyesinde bulunuyor.
HER ÜRÜN SATILACAK
TARIM Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "7 gün 24 saat esaslı durmaksızın üreticiden aldığımız ürünleri büyükşehir ekiplerine teslim ediyoruz" dedi. Poyraz, "Fiyatlarda yarıya varan çekilme oldu. Domates 10 lira ve üzeri fiyatla satılırken, biz 3 liradan satışa başladık ve market zincirlerinde de fiyatlar düştü. Salatalık 8 lirayken 4 liraya, biber 11 lirayken 6 liraya, patates 4.5 lirayken 2 liraya sattık" diye konuştu. Poyraz, tüketicinin mutfağında kullandığı hemen hemen her üründe piyasada bulunmak istediklerini söyledi.
1 GÜNDE 646 TONLUK SATIŞ
İstanbul ve Ankara'da tanzim satışının ilk gününde toplam 600 tonluk ürün satıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk günde vatandaşlara 297.7 ton sebzeyi ulaştırdığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 15 noktada kurulan 'Halk Sebze' tanzim satış noktalarından 348.5 ton satış yaptı. Toplamda 646.2 tonluk satış yapılmış oldu. İstanbul'da ilk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak satıldı.
Sebze-meyvede başlayan tanzim satışların pek çok ürüne yayılacağı açıklaması, marketleri paniğe sürükledi. Müşteri kaybetme telaşı marketlere fiyatları indirtti.
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