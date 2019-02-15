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lılar’ın gözdesi

Hollandalılar’ın gözdesi Türkiye
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 27 artışla 1 milyon 13 bine ulaştığını belirterek, "Bu ülkeden gelen turist sayısı 2 yıl aradan sonra yeniden 1 milyonun üzerini gördü. Yükseliş trendi devam edecek. Hollandalı turist sayısında bu yıl yüzde 20 artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Hollanda pazarının 2013'te 1 milyon 312 bin turistle rekor kırdığını anımsatan , şu bilgileri verdi: "Hollandalı turistlerin ülkemizde yaptığı kişi başı harcama 850 dolar düzeyinde. Bu rakam yabancı turistlerin kişi başı yaptığı ortalama 647 dolarlık harcamanın çok üzerinde."

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