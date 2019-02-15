9 yılın en düşük cari açığı

Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından eylülde açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile rotasını çizen Türkiye, bütçe açığı ve enflasyondan sonra cari açıkta da hedeften daha iyi bir performansa imza attı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre 2018'de cari açık, 2017'ye göre yüzde 42 azalarak 27.6 milyar dolara geriledi. Böylece 2009'daki 11.3 milyar dolardan sonra, son 9 yılın en düşük cari açık rakamına imza atılmış oldu.



