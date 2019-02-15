Türkiye'de cari işlemler hesabı, 2018'de 27.6 milyar dolarla son 9 yılın en düşük cari açığını verdi. Cari işlemler hesabı, 2018 yılında 27 milyar 633 milyon dolar açık verdi. Geçen yıl cari açık, bir önceki yıla kıyasla 19 milyar 714 milyon dolar daha düşük bir düzeyde gerçekleşti. 2017'de cari açık 47 milyar 347 milyon dolar olmuştu. Geçen yılki cari açık rakamı son 9 yılın en düşük cari açığı olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında hükümetin aldığı bir dizi tedbirler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde cari açık kademeli olarak azaldı. 2018'de cari işlemler hesabı dört ay üst üste fazla verirken, Ekim'de aylık bazda cari işlemlerde tarihin en yüksek fazlası görüldü.
- Ekonomi
- 15.02.2019
- Gazete
Cari açık 9 yılın en düşüğünde
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