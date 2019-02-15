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'ndan ‘sıkı duruş’ mesajı

Merkez’den ‘sıkı duruş’ mesajı
Başkanı Murat Çetinkaya, fiyat istikrarına yönelik kararlı duruşun mevcut şartlarda dengeli büyümeyi desteklediğini belirtti. Çetinkaya, "Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabilir. Cari dengedeki iyileşmenin yapısal alanlardaki tedbirlerle desteklenmesi uzun dönemde dengeli büyüme ve fiyat istikrarına katkıda bulunacaktır" dedi.

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