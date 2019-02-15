Bakan Albayrak açıkladı: Faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin sonuçları paylaştı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı tabloya göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla ise 12.4 milyar TL olarak gerçekleşti.





Bakan Albayrak açıklanan rakamlara ilişkin ''Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.