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  • 15.02.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:31

Bakan Albayrak açıkladı: Faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin sonuçları paylaştı. Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu.." dedi.

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin sonuçları paylaştı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı tabloya göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla ise 12.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bakan Albayrak açıklanan rakamlara ilişkin ''Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.



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