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  • 14.02.2019 15:32
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 15:32

Türk Hava Yolları'ndan açıklama: 'na ortaklık için bir kararımız yok

'den 'na ortak olacaklarına dair çıkan haberlere bir açıklama geldi. Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

THY'den o iddialarla ilgili açıklama

'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklaması şöyle:

12 Şubat 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Ortaklığımızın 'na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün Ortaklığımıza devredileceğine dair ifadeler tespit edilmiştir.

Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır.

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