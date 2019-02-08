Türk Hava Yolları (THY), uçak finansmanı alanında iki farklı ödüle layık görüldü. Firma, Kasım 2018'de teslimi yapılan B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon euro değerindeki yenilikçi finansmanı sayesinde İrlanda'da düzenlenen 'Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders' ödül töreninde 'Yılın En İyi Finansmanı' ödülünü aldı. THY, İngiltere'de yapılan 'Global Transport Finance' ödül töreninde de 'Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı' ödülünü aldı. THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, "Uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yönlü performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil sürdürürken, THY'nin yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 08.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.