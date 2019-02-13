THY 5.7 milyonu uçurdu

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) toplam yolcu sayısı yılın ilk ayında 5.7 milyon olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2018 döneminde 14.2 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 2.5 artarak 14.6 milyar olarak gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla yüzde 5.2 artış gösterdi. Taşınan kargo-posta, geçen yıl Ocak'ta 97 bin 810 ton iken, bu yılın aynı ayında yüzde 14.9 artışla 112 bin 404 tona yükseldi.
REKORA İMZA ATTI
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Geride bıraktığımız yılın neredeyse tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attık. Hep söylediğimiz gibi, 2019, gerek ulusal havacılığımız, gerekse bayrak taşıyıcımız için muazzam bir yıl olacak. Havacılık tarihimizde farklı konumlandırdığımız bu mühim yıla Türk Hava Yolları olarak, yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak bizim için oldukça sevindirici" dedi.
REKORA İMZA ATTI
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Geride bıraktığımız yılın neredeyse tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attık. Hep söylediğimiz gibi, 2019, gerek ulusal havacılığımız, gerekse bayrak taşıyıcımız için muazzam bir yıl olacak. Havacılık tarihimizde farklı konumlandırdığımız bu mühim yıla Türk Hava Yolları olarak, yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak bizim için oldukça sevindirici" dedi.
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