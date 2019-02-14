Tek tıkla ucuz sebze

Vatandaşın ucuz sebzemeyveye ulaşmasının yolunu açan tanzim satışlar, internete de taşındı. PTT internetten tanzim satışa başladı. Milli Pazaryeri Platformu adıyla www.epttavm.com açıldığı andan itibaren vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü ve bazı ürünler kısa sürede tükendi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydetti.
3 KİLO LİMİTİ
Satışlar ilk olarak İstanbul ve Ankara'daki tüketicilere yönelik yapılırken; ilerleyen zamanda uygulamanın tüm yurda yayılacağı öğrenildi. İnternetteki satın alımlara 3 kilogram limiti konuldu. Kargo ücreti ise 3-4.50 lira arasında değişen oranlarda belirlenirken, ücretsiz olmasına yönelik çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi. BARIŞ ŞİMŞEK
TANZiM SATIŞ KALICI OLACAK
3 gün gibi kısa sürede raflarda fiyatların yüzde 50'ye yakın düşmesini sağlayan tanzim satışın kalıcı hale gelmesi için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kuruluşu olan Tarım Kredi Birliği aracılığıyla hemen her yıl üreticiden alınıp işlenerek farklı marketlerde satışa sunulan ürünler, kooperatif marketlerden satışa sunulacak. Betül ALAKENT
TANZİME BAKLİYAT GELİYOR
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi. Güldal, "Bakliyat ürünlerini piyasanın yaklaşık yüzde 40 altında sunuyoruz" dedi.
3 KİLO LİMİTİ
Satışlar ilk olarak İstanbul ve Ankara'daki tüketicilere yönelik yapılırken; ilerleyen zamanda uygulamanın tüm yurda yayılacağı öğrenildi. İnternetteki satın alımlara 3 kilogram limiti konuldu. Kargo ücreti ise 3-4.50 lira arasında değişen oranlarda belirlenirken, ücretsiz olmasına yönelik çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi. BARIŞ ŞİMŞEK
TANZiM SATIŞ KALICI OLACAK
3 gün gibi kısa sürede raflarda fiyatların yüzde 50'ye yakın düşmesini sağlayan tanzim satışın kalıcı hale gelmesi için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kuruluşu olan Tarım Kredi Birliği aracılığıyla hemen her yıl üreticiden alınıp işlenerek farklı marketlerde satışa sunulan ürünler, kooperatif marketlerden satışa sunulacak. Betül ALAKENT
TANZİME BAKLİYAT GELİYOR
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi. Güldal, "Bakliyat ürünlerini piyasanın yaklaşık yüzde 40 altında sunuyoruz" dedi.
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