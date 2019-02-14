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Tek tıkla ucuz sebze

Hükümetin ucuz sebze-meyve seferberliği e de taşındı. ’den yapılan satışlar yoğun ilgi gördü. Kargo ücretinin alınmaması için de hazırlık yapılıyor.

Tek tıkla ucuz sebze
Vatandaşın ucuz sebzemeyveye ulaşmasının yolunu açan satışlar, e de taşındı. internetten a başladı. Milli Pazaryeri Platformu adıyla www.epttavm.com açıldığı andan itibaren vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü ve bazı ürünler kısa sürede tükendi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, ve desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydetti.

3 KİLO LİMİTİ
Satışlar ilk olarak ve 'daki tüketicilere yönelik yapılırken; ilerleyen zamanda uygulamanın tüm yurda yayılacağı öğrenildi. İnternetteki satın alımlara 3 kilogram limiti konuldu. Kargo ücreti ise 3-4.50 lira arasında değişen oranlarda belirlenirken, ücretsiz olmasına yönelik çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi. BARIŞ ŞİMŞEK

TANZiM SATIŞ KALICI OLACAK
3 gün gibi kısa sürede raflarda fiyatların yüzde 50'ye yakın düşmesini sağlayan tanzim satışın kalıcı hale gelmesi için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kooperatifleri'nin kuruluşu olan Tarım Kredi Birliği aracılığıyla hemen her yıl üreticiden alınıp işlenerek farklı marketlerde satışa sunulan ürünler, kooperatif marketlerden satışa sunulacak. Betül ALAKENT

TANZİME BAKLİYAT GELİYOR
Toprak Mahsulleri Ofisi () Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi. Güldal, "Bakliyat ürünlerini piyasanın yaklaşık yüzde 40 altında sunuyoruz" dedi.



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