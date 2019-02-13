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  • 13.02.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 17:56

Son dakika: Bakan Albayrak: Sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

, bugün Başkan 'ın katılımıyla gerçekleşen ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz." mesajını yazdı.

, ile ilgili Twitter'dan mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı

aracılığıyla verdiğimiz Esnaf Kredisi'nin, esnafımızı ne kadar mutlu ettiğini bugün Türkiye Esnaf Buluşması'nda bir kez daha gördük. Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz.

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