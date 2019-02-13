Son dakika: Bakan Albayrak: Sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Esnaf Buluşması ile ilgili Twitter'dan mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı

Halkbank aracılığıyla verdiğimiz Esnaf Kredisi'nin, esnafımızı ne kadar mutlu ettiğini bugün Türkiye Esnaf Buluşması'nda bir kez daha gördük. Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz.