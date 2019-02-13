Türk Hava Yolları, Belçika'da yapılan ulusal grev nedeniyle 13 Şubat 2019 tarihli Brüksel seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
İşte THY'nin iptal edilen seferleri:
Belçika'da 13 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek ulusal grev nedeniyle 13 Şubat tarihli seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
İşte iptal edilen o seferler;
* TK 1945-46 SAW-BRÜKSEL-SAW
* TK1937-38 İST-BRÜKSEL-İST
* TK1939-40 İST-BRÜKSEL-İST
* TK1941-42 İST-BRÜKSEL-İST
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