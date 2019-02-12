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  • 12.02.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 20:13

Tanzim mağazalarına iş adamlarından destek!

Fırsatçıların sebze ve meyve fiyatları üzerinden vurgun yapma girişimlerine karşı oluşturulan ve kısa sürede milletin beğenisini kazanan tanzim satış noktalarına bir destek de iş adamlarından geldi. İş adamları ve , tanzim satış mağazasına 2 tır ürünü bedelsiz olarak teslim etti.

Tanzim mağazalarına iş adamlarından destek!
'nin fırsatçılarla mücadelesi millet ve devletle el ele yürüyor! Fırsatçılık yaparak sebze ve meyve sebze ürünleri üzerinden kısa sürede vurgun yapma peşinde olanlara darbe devletten geldi. Ülkenin birçok noktasında açılan, açılmaya da devam eden tanzim mağazaları kısa sürede vatandaşaların beğenisini topladı.



İŞ ADAMLARI DA SEFERBER OLDU!
İş adamları ve da milletimize ve fırsatçılara karşı savaşan destek olmak için devreye girdi. , 2 tır ürünü bedelsiz olarak Antalya Kınık Kooperafine teslim ettiler.

Uçak kardeşler'in desteğini Twitter hesabından paylaşan ve teşekkürlerini ileten Bakan Dr. , yaptığı paylaşımda "Milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunun farkında. Uçak kardeşlere teşekkür ediyorum. Milletimizin mücadelesine destek olduklarını ilettiler. Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için 2 tır ürünü, "bedelsiz" olarak tanzim mağazalarına teslim ettiler." dedi.


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