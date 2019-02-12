Tanzim mağazalarına iş adamlarından destek!

Türkiye'nin fırsatçılarla mücadelesi millet ve devletle el ele yürüyor! Fırsatçılık yaparak sebze ve meyve sebze ürünleri üzerinden kısa sürede vurgun yapma peşinde olanlara darbe devletten geldi. Ülkenin birçok noktasında açılan, açılmaya da devam eden tanzim mağazaları kısa sürede vatandaşaların beğenisini topladı.
İŞ ADAMLARI DA SEFERBER OLDU!
İş adamları Ali Uçak ve Vahit Uçak da milletimize ve fırsatçılara karşı savaşan Cumhurbaşkanımıza destek olmak için devreye girdi. Uçak Kardeşler, 2 tır ürünü bedelsiz olarak Antalya Kınık Kooperafine teslim ettiler.
Uçak kardeşler'in desteğini Twitter hesabından paylaşan ve teşekkürlerini ileten Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, yaptığı paylaşımda "Milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunun farkında. Uçak kardeşlere teşekkür ediyorum. Milletimizin mücadelesine destek olduklarını ilettiler. Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için 2 tır ürünü, "bedelsiz" olarak tanzim mağazalarına teslim ettiler." dedi.
İŞ ADAMLARI DA SEFERBER OLDU!
İş adamları Ali Uçak ve Vahit Uçak da milletimize ve fırsatçılara karşı savaşan Cumhurbaşkanımıza destek olmak için devreye girdi. Uçak Kardeşler, 2 tır ürünü bedelsiz olarak Antalya Kınık Kooperafine teslim ettiler.
Uçak kardeşler'in desteğini Twitter hesabından paylaşan ve teşekkürlerini ileten Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, yaptığı paylaşımda "Milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunun farkında. Uçak kardeşlere teşekkür ediyorum. Milletimizin mücadelesine destek olduklarını ilettiler. Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için 2 tır ürünü, "bedelsiz" olarak tanzim mağazalarına teslim ettiler." dedi.
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