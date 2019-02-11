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Ucuz sebze satışı başladı

Ucuz sebze satışı başladı
Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara üreticiden ucuz meyve-sebze tedariğinin sağlanması talimatının ardından, belediyeler düğmeye bastı. 'daki ilk mobil tanzim satış noktası dün Gaziosmanpaşa'da hayata geçerken, bugün de Büyükşehir Belediyesi'nce 15 noktada tanzim satış noktaları faaliyete başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 noktada tanzim satış yapacak.




​MAHALLE MAHALLE DOLAŞACAK
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, haftanın belirli günlerinde her mahalleye sırayla mobil tanzim satış aracının gideceğini ifade ederek, hangi mahallede hangi gün satış olacağını belediyenin sosyal medya hesaplarından bildireceklerini ve hiçbir kâr uygulamadan ürünlerin satışını gerçekleştireceklerini dile getirdi. Ankara'da ilk etapta 15 bölgede bir mobil otobüs, 2 tır ve 12 çadırla hizmet verilecek. Sayı kısa sürede 30'a çıkarılacak.




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