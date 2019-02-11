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  • 11.02.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 11.02.2019 09:32

canlı: 11 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam oldu? Güncel rakamlar

yeni haftaya nasıl başladı? Analistler son günlerde değerlenen ve gücünü koruyan doların altındaki yükseliş önünde engel oluşturduğunu belirtti. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ne kadar oldu? İşte 11 Şubat ...

Altın fiyatları küresel ekonominin ivme kaybettiği endişeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi sonucu geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,311.77 dolara indi. Peki, altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
221,19
221,33

ÇEYREK ALTIN FİYATI
353,90
361,88

YARIM ALTIN FİYATI
705,58
723,76

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