Altın fiyatları küresel ekonominin ivme kaybettiği endişeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi sonucu geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,311.77 dolara indi. Peki, altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

221,19

221,33

ÇEYREK ALTIN FİYATI

353,90

361,88

YARIM ALTIN FİYATI

705,58

723,76