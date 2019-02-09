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14 milyon kişi uçtu

14 milyon kişi uçtu
Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, 'ta 14 milyon 68 bin 59 olarak belirlendi. Havalimanlarına inişkalkış yapan trafiği, iç hatlarda 63 bin 266, dış hatlarda 41 bin 425 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği 37 bin 488 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği 142 bin 179'a ulaştı.

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