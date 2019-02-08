, "Yeni başarıhikayesini tüm Türkiye olarakhep beraber yazacağız" dedi., Türkiye İhracatçılarMeclisi ( TİM ) DelegelerÇalıştayı'nın açılış konuşmasında,"Şimdi ülke ekonomisininkırılganlıklarını ortadankaldırma ve son 5 yıldırsiyasi, toplumsal, ekonomikve terör saldırılarındandolayı ertelemek durumundakaldığımız tüm yapısal vesistemsel dönüşümleri, adımlarıhayata geçirme zamanı.Şimdi daha çok çalışan,daha çok üreten bir Türkiye'yielbirliğiyle bir üst lige çıkarmazamanı" dedi. Birilerinin tehditolarak tanımladığı bu dönemdeülkenin öne çıkan özellikleriniiyi değerlendirerekhaline geleceklerininaltını çizen Albayrak,"Şubat, Mart ve arkasındanNisan ve Mayıs ayları ile birliktereel sektörün sıkıntılardan kurtulmayabaşladığı bir dönemeşahitlik edeceğiz" dedi.

Albayrak, dün akşam özel bir haber kanalında gençlerin sorularını cevaplandırdı. Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere sebze ve meyvedeki bu fiyat artışlarını engellemek için