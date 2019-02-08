Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni başarı hikayesini tüm Türkiye olarak hep beraber yazacağız" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılış konuşmasında, "Şimdi ülke ekonomisinin kırılganlıklarını ortadan kaldırma ve son 5 yıldır siyasi, toplumsal, ekonomik ve terör saldırılarından dolayı ertelemek durumunda kaldığımız tüm yapısal ve sistemsel dönüşümleri, adımları hayata geçirme zamanı.
Şimdi daha çok çalışan, daha çok üreten bir Türkiye'yi elbirliğiyle bir üst lige çıkarma zamanı" dedi. Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde ülkenin öne çıkan özelliklerini iyi değerlendirerek küresel ticaretin yıldızı haline geleceklerinin altını çizen Albayrak, "Şubat, Mart ve arkasından Nisan ve Mayıs ayları ile birlikte reel sektörün sıkıntılardan kurtulmaya başladığı bir döneme şahitlik edeceğiz" dedi.
Bakan Albayrak, dün akşam özel bir haber kanalında gençlerin sorularını cevaplandırdı. Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere sebze ve meyvedeki bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada tanzim satışına başlamak üzere süreci başlatacağız" dedi.
Şimdi daha çok çalışan, daha çok üreten bir Türkiye'yi elbirliğiyle bir üst lige çıkarma zamanı" dedi. Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde ülkenin öne çıkan özelliklerini iyi değerlendirerek küresel ticaretin yıldızı haline geleceklerinin altını çizen Albayrak, "Şubat, Mart ve arkasından Nisan ve Mayıs ayları ile birlikte reel sektörün sıkıntılardan kurtulmaya başladığı bir döneme şahitlik edeceğiz" dedi.
TANZİM SATIŞINA BAŞLIYORUZ
Bakan Albayrak, dün akşam özel bir haber kanalında gençlerin sorularını cevaplandırdı. Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere sebze ve meyvedeki bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada tanzim satışına başlamak üzere süreci başlatacağız" dedi.
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