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  • 07.02.2019 21:04
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 21:04

Son dakika: Bakanlık açıkladı: 2 milyar 495 milyon lira...

nakit dengesi, nda 2 milyar 495 milyon lira fazla verdi.

Bakanlık açıkladı: 2 milyar 495 milyon lira...

ve , na ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 96 milyar 966 milyon lira, nakit giderleri 94 milyar 471 milyon lira oldu. dışı giderler 87 milyar 896 milyon lira, faiz ödemeleri ise 6 milyar 575 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 9 milyar 70 milyon lira fazla verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde 2 milyar 495 milyon lira fazla verdi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 540 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, 'den aktarımlar da 5 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan düşüş 96 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 32 milyar 296 milyon lira arttı.

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