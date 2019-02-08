Altın fiyatları, uzun süredir devam eden ABD-Çin ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlamayı daha kötü hale getireceği endişeleriyle yatay seyrediyor ancak doların güçlü seyir izlemesi nedeniyle üç haftanın ilk haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 8 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (8 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

220,87

221,02

ÇEYREK ALTIN FİYATI

353,39

361,36

YARIM ALTIN FİYATI

704,58

722,73