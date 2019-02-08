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  • 08.02.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 09:17

düşecek mi? 8 Şubat gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? Canlı rakamlar

yatay seyrini sürdürüror. Doların değer kazanmasıyla üç haftanın ilk haftalık düşüşünü kaybetmeye hazırlanan altının gram fiyatı, dün kapanışta 0,27 yükselişle 221,60 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ne kadar oldu? İşte 8 Şubat ...

Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları, uzun süredir devam eden ABD-Çin ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlamayı daha kötü hale getireceği endişeleriyle yatay seyrediyor ancak doların güçlü seyir izlemesi nedeniyle üç haftanın ilk haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 8 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (8 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
220,87
221,02

ÇEYREK ALTIN FİYATI
353,39
361,36

YARIM ALTIN FİYATI
704,58
722,73

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