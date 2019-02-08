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20 bin sözleşmeli bugün atanacak

, 20 bin sözleşmeli asını bugün yapacak.

Atama bekleyen lerin beklediği tarih geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ası, Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla bugün saat 10.00'da Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli sında en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.



Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/ fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

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