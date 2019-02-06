Çalışana vergi iadesi

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme heyecan yarattı. İadelerin yapılması için vergi iadesine ilişkin tebliğin çıkarılması bekleniyor. Binlerce çalışana iade yolu açan düzenlemeden yararlanacak kişilerin ilgili vergi dairesine başvurması yeterli olacak. Düzenlemeden 27 Mart 2018'den önce işten anlaşarak ayrılanlar yararlanacak. İşten karşılıklı sözleşme ya da ikale sözleşmesi ile ayrılan vergi iadesine hak kazanacak. Yıllık tavanı aşmayan kıdemde vergi kesilmediği için iade olmayacak. İade için 5 yıllık zaman aşımı uygulanacak.
NE KADAR ÖDENECEK?
1 Ocak 2018'de işten 95 bin lira kıdemle ayrılan işçiye yüzde 15'lik vergi diliminde bulunması nedeniyle yaklaşık 4 bin lira iade edilecek. 15 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2017'de 200 bin lira tazminatla ayrılan ve yüzde 35'lik vergi diliminde olan işçi, yaklaşık 24 bin lira vergi iadesi alacak.
NE KADAR ÖDENECEK?
1 Ocak 2018'de işten 95 bin lira kıdemle ayrılan işçiye yüzde 15'lik vergi diliminde bulunması nedeniyle yaklaşık 4 bin lira iade edilecek. 15 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2017'de 200 bin lira tazminatla ayrılan ve yüzde 35'lik vergi diliminde olan işçi, yaklaşık 24 bin lira vergi iadesi alacak.
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