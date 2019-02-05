AK Parti grup toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazarlardaki fiyatlar konusunda vatandaşı rahatlatan mesajlar verdi. Çarşı pazarda sivri biberin fiyatı 12 lirayı aşarken, domates, patlıcan, ıspanak fiyatları da ocak ayında rekor oranda artmıştı. Hükümet sebze ve meyve fiyatlarını dengelemek için halk ekmek benzeri bir formülü düşünüyor.

Dün Beştepe'deki kabine toplantısında bu konunun görüşüldüğünü belirten Erdoğan, "Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız.Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" dedi.

Pazardaki fiyat artışında aracıların vurgun yaptığını belirten Erdoğan, vatandaşa iyi haberler verdi.

Başkan Erdoğan, ''Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak. Dünkü kabine toplantısında alınacak yeni ekonomik tedbirleri konuştuk. Vurgunu komisyoncular yapıyor. Gıdayı üreticiden tüketiciye farklı aracı olmadan en uygun fiyatla vatandaşa ulaştırma gayreti içinde olacağız." dedi.