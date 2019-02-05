Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan en fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.
Çok kıdemi olana vergi iadesi | Hangi çalışana ne kadar ödeme yapılacak?
Kıdem tazminatında yaklaşık 180 milyon TL’lik vergi kesintisi iade edilecek. Kıdem arttıkça alınacak vergi iadesi tutarı yükselecek. 5 yıllık zaman aşımı 2019’dan geriye doğru hesaplanacak. Peki, kıdem tazminatındaki vergi iadesi için nereye başvurulacak, kimler vergi iadesi alabilecek, iade tutarı nasıl hesaplanacak? Tüm detaylar haberimizde...
Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan en fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.
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