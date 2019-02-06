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  • 06.02.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 09:29

! Bugün gram altın, çeyrek altın ve ne kadar oldu? 6 Şubat

yatay seyrini sürdürüyor. Altın yatırım yapmaya uygun olması sebebiyle en çok tercih edilenler arasında. Aynı zamanda hediyelik olarak da kullanılan altın, genellikle özel günlerde ve düğünlerde tercih ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ne kadar oldu? İşte 6 Şubat ...

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın fiyatları, Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasında sınır duvarı inşa etmeye söz vermesi ancak Çin ile devam eden ticaret görüşmeleri konusundaki gelişmelere ilişkin yeterince netlik sağlamamasının ardından yatay seyrediyor. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI
219,91
220,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI
351,85
359,79

YARIM ALTIN FİYATI
701,50
719,57

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