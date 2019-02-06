Altın fiyatları, Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasında sınır duvarı inşa etmeye söz vermesi ancak Çin ile devam eden ticaret görüşmeleri konusundaki gelişmelere ilişkin yeterince netlik sağlamamasının ardından yatay seyrediyor. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

219,91

220,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

351,85

359,79

YARIM ALTIN FİYATI

701,50

719,57