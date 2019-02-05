İstanbul’un köşkleri satılık

İstanbul'da çoğunlukla Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer ve Adalar'da bulunan tarihi eser niteliğindeki 34 bin köşkün 250'si satılık. Gayrimenkul danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, bu köşklerin satış rakamlarının 7.5 milyon liradan başlayıp 150 milyon liraya kadar çıktığını belirterek, "Çok daha büyük, 20 dönüm arazi içerisinde, Boğaz manzaralı yaklaşık 4 bin metrekare kapalı kullanım alanı olan bir yer var. Onun rakamı 500 milyon lira. Bu tür yapılar 1-2 tane bulunuyor" dedi. Kiralamak isteyenlerin ise en az 25 bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Büyüklüklerine ve taşıdıkları özelliklere göre kiralar 150-160 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.