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İstanbul’un köşkleri satılık
İstanbul'da çoğunlukla Üsküdar, , Sarıyer ve Adalar'da bulunan tarihi eser niteliğindeki 34 bin ün 250'si satılık. Gayrimenkul danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, bu köşklerin satış rakamlarının 7.5 milyon liradan başlayıp 150 milyon liraya kadar çıktığını belirterek, "Çok daha büyük, 20 dönüm arazi içerisinde, Boğaz manzaralı yaklaşık 4 bin metrekare kapalı kullanım alanı olan bir yer var. Onun rakamı 500 milyon lira. Bu tür yapılar 1-2 tane bulunuyor" dedi. Kiralamak isteyenlerin ise en az 25 bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Büyüklüklerine ve taşıdıkları özelliklere göre kiralar 150-160 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.



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